Cheatsheets

CSS Flexbox
Layout / Align Items
display:
flex
inline-flex
flex-flow:
<direction> <wrap>
flex-direction:
row
row-reverse
column
column-reverse
justify-content:
flex-start
flex-end
center
space-between
space-around
space-evenly
align-items:
stretch
flex-start
flex-end
center
baseline
gap:
<length>
<row> <column>
flex-wrap:
nowrap
wrap
wrap-reverse
Align Lines / Content
align-content:
stretch
flex-start
flex-end
center
space-between
space-around
space-evenly
Aligns wrapped lines, not individual items
place-content:
<align-content> <justify-content>
center space-between
Shorthand for line/content alignment
Item Properties
flex:
<grow> <shrink> <basis>
auto
flex: 1 = flex: 1 1 0%
flex-grow:
<number>
flex-shrink:
<number>
flex-basis:
auto
<length>
<percentage>
align-self:
auto
flex-start
flex-end
center
stretch
order:
<integer>
margin:
<length>
auto
Push item away from siblings